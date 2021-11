HOLLYWOOD - Marvel je kvôli pandémii v časovom sklze, a preto si od leta do Vianoc môžeme vychutnať až tri nové sólovky. Pred nedávnom sme ti priniesli recenziu na Shang-Chi, ktorá nás veľmi príjemne prekvapila dobrými postavami a trefným humorom. Tentokrát sme zašli do kina na Eternals, ktorý na nás pôsobil viac ako epos, než ako film. Snímku si však neužije každý. Čo si o nej myslíme my?