RECENZIA Vykašli sa na Venoma a naskoč do sedla: The Last Duel od Ridleyho Scotta ašpiruje na film roka!

HOLLYWOOD - Výpravných historických filmov je v posledných rokoch v kinách ako šafranu. Priekopník tohto žánru a veľká filmová osobnosť, Ridley Scott, sa vracia vo svojej top forme. The Last Duel je veľmi podceňovaný film, ktorý stojí v našich kinosálach proti obrovským titulom, akými sú Venom či posledná Craigova bondovka. Napriek tomu si myslím, že svojmu publiku vie ponúknuť neopakovateľný zážitok, aký by si nemal tento rok prepásť.