RECENZIA James Bond nemá čas zomrieť: Oplatilo sa rok a pol čakať na posledné vystúpenie Daniela Craiga?

HOLLYWOOD - Posledná bondovka s obľúbeným agentom 007 Danielom Craigom nesie názov No Time to Die, teda Nie je čas zomrieť. Avšak podľa odkladov, ktoré sprevádzali posledný rok a pol jej vydanie, sme si mysleli, že vážne skončí len kdesi na streamovacej platforme. Universal spoločne s MGM si však povedali nie a napriek pretrvávajúcej pandémii poslali film do kín. Stálo toto dlhé čakanie nakoniec za to?