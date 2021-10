HOLLYWOOD - Netflixu seriálová tvorba ide. Často dáva nezávislým tvorcom voľné ruky, čím im dovolí robiť si s príbehom, postavami a konceptom projektu v podstate čokoľvek. Jedným z najneobyčajnejších seriálov na tejto streamovacej platforme je aktuálne aj The End of the F***ing World.