KOŠICE - Do 37. ročníka súťaže Košický Zlatý poklad sa prihlásilo 236 súťažných piesní. Na základe kritérií súťaže vybrala výberová komisia dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vybrala 6 piesní, ktoré priamo postupujú do finále súťaže. Do tej druhej vybrala 12 piesní, ktoré budú v semifinálovom kole prostredníctvom SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko súťažiť o postup do finále.