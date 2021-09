Netflix and chill naberie v septembri grády: Tieto filmové a seriálové pecky musíš vidieť!

HOLLYWOOD - Jeseň na Netflixe bude stáť za to! Tento raz sme kvôli novej nádielke filmov a seriálov museli rozšíriť náš tradičný zoznam o ďalšie dva projekty. Netflix v septembri ukončí seriály Money Heist a Lucifer. Čaká ťa však aj návrat obľúbených hrdinov v Sex Education a interaktívnom You vs. Wild. Nevynechaj ani filmové novinky – dramatický Worth, akčnú dobrodružnú Kate, dokument o Schumacherovi či hororovú minisériú majstra napätia Mikea Flanagana. Na ktorý film či seriál sa najviac tešíš ty?