PIEŠŤANY - Tretí singel Came from Heaven slovenskej speváčky a skladateľky Andie J je letným pohladením, ktoré so sebou nesie veľa pozitívnej energie a prináša uvoľnenú atmosféru. Novinka prichádza aj s minimalistickým vizuálom, ktorý odráža letnú, mierne nostalgickú pohodu počas prázdninového ročného obdobia.