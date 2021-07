RECENZIA Film Black Widow ovládol kiná: My sme mu plný počet nedali, ako novú Marvelovku zhodnotíš ty?

HOLLYWOOD - Už sú to dva roky, čo sme mali možnosť vidieť nový film z miliardovej filmovej série Marvel Cinematic Universe. Naposledy sme v kinách videli druhého Spider-Mana s Tomom Hollandom, a to konkrétne v júli 2019. Po viac ako ročnom odklade a mnohých zmenách v taktike vydania nových filmov máme konečne možnosť vrátiť sa k našim obľúbeným hrdinom. Black Widow aktuálne vládne návštevnosti nielen na Slovensku, ale aj vo svete. My sme snímku videli – bude sa páčiť aj tebe?