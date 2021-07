BRATISLAVA - Akčné filmy nám v kinách skutočne chýbali. A ak už sme aj nejaký ten kúsok za posledné týždne dostali, neodchádzali sme nadšení. To sa však nedá povedať o najnovšie snímke Nikto od Ilju Najšullera (Hardcore Henry), ktorú spoločne so scenáristom Johna Wicka poslal nedávno do kín. Túto akčnú R-kovú jazdu s Bobom Odenkirkom si máš možnosť pozrieť v kine aj ty – stojí teda za tvoj čas a peniaze?