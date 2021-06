Festival Colours of Ostrava potvrdzuje na rok 2022 okrem Twenty One Pilots ďalšie hviezdy: americkú rockovú kapelu The Killers, holandského dídžeja a jednu z najväčších osobností súčasnej tanečnej hudby Martina Garrixa, americkú speváčku LP a nórsku kapelu Wardruna čerpajúcu zo severskej mytológie.