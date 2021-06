Marvel rozpútal diskusiu novým trailerom: Film Eternals plný hviezd si budeš môcť pozrieť už v novembri

HOLLYWOOD - Marvel prináša fanúšikom neustále novinky, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu a zaujať. Po dvoch seriáloch (WandaVision a The Falcon And The Winter Soldier) sa pripravuje ďalší o Lokim a fanúšikovia začínajú upierať svoj zrak aj na filmy. Tých pripravuje Marvel hneď niekoľko. Radosť z prichádzajúcej viackrát odloženej premiéry Black Widow sa však na chvíľu stratila. Nahradila ju diskusia o traileri k novému filmu Eternals.