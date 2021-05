Medzinárodná relácia Virtuózi V4+ aj tento rok očakáva prihlášky mladých talentov - detí a mladistvých do 19 rokov (v prípade spevákov do 24 rokov), ktorí chcú ukázať a porovnať svoje hudobné znalosti v oblasti vážnej hudby so súťažiacimi z krajín Vyšehradskej štvorky a Chorvátska.