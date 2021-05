Tip na seriál: Miniséria Defending Jacob je plná prekvapení a nečakaných zvratov: Osem epizód zhltneš za víkend!

HOLLYWOOD - Streamovacia stanica Apple TV+ bola celosvetovo spustená v roku 2019 a ihneď zavítala aj na Slovensko. Počas svojej zatiaľ krátkej existencie ponúkla mnohé originálne filmy ako The Banker so Samuel L. Jacksonom či Beastie Boys Story. Okrem filmov má však v ponuke aj mnoho seriálov, z ktorých diváci milujú See s Jasonom Momoom či The Morning Show. Dnes ti odporučíme veľmi nenápadnú minisériu od Apple TV+ s názvom Defending Jacob. Tá sem zavítala minulý rok.