HOLLYWOOD - Najtemnejšia Marvelovka všetkých čias si získala veľké množstvo fanúšikov. Venom je síce záporná postava, ktorá masakruje nevinných ľudí, no je humor je nám všetkým sympatický. Pokračovanie tohto filmu sa posúvalo už niekoľkokrát, no vyzerá to tak, že sme sa dočkali finálneho dátumu.