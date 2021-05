Festival Pohoda on the Ground prinesie od 7. do 11. júla na trenčianske letisko desiatky kapiel slovenských aj zahraničných umelcov a umelkýň. Jedným z leitmotívov festivalu, ktorý sa uskutoční namiesto druhýkrát presunutého 24. ročníka Pohody, je podpora domácej klubovej scény. Práve ľudia z desiatich klubov naprieč celým Slovenskom pripravia väčšinu programu.