HOLLYWOOD - Aj počas mesiacu zaľúbených si so svojou polovičkou pozri niečo nové z dielne HBO. Čakajú na teba nové série populárnych seriálov Ja, spoločníčka či Odkaz. HBO GO však bude patriť blockbusterom – hneď začiatkom mesiaca dostaneš kompletnú sériu Rocky, ktorú aktuálne tvorí 7 dielov (z toho dva pod názvom Creed) a týždeň na to nový Disney remake Mulan.