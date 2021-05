HOLLYWOOD - Príbehy plné násilia a vrážd sú u väčšiny ľudí veľmi obľúbené. Zvýšenie adrenalínu, no zároveň pocit bezpečia je skvelou kombináciou, ako stráviť večer v pohodlí domova. Jedným z takýchto príbehov predstavuje aj seriál The Serpent, ktorý len prednedávnom vyšiel na Netflixe. Seriál sa na Slovensku okamžite dostal do rebríčku TOP 10 najsledovanejších.