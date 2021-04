RECENZIA Netflix sklamal: Thunder Force boduje v rebríčku sledovanosti, je to však béčková jazda podobná Spy Kids

HOLLYWOOD - Priaznivci béčkovej akcie si vďaka Netflixu znova prídu na svoje. Na streamovacej stanici sa objavila nová komediálna snímka Thunder Force o kamarátkach zachraňujúce Chicago. Hlavné úlohu si strihli Melissa McCarthy a Octavia Spencer a projekt si vzal pod režisérskej aj scenáristické krídla Ben Falcone, ktorý stojí za nedávnymi snímkami Špión či Can You Ever Forgive Me? – s Melissou má teda už čo-to nakrútené.