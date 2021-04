Apríl na HBO GO patrí seriálom: Čaká ťa novinka aj najúspešnejší sitkom všetkých čias!

BRATISLAVA - Nový filmy na HBO GO tento mesiac nehľadaj. Streamovací giganti síce ponúkne tituly ako Just Mercy s Michaelom B. Jordanom či akčnú snímku Ava, nejde však o nové projekty. Apríl ovládali seriály – kriminálne, dramatické, ale aj komediálne. Okrem množstva nových sérii prichádzajú aj novinky ako Viktoriánky či dokumentárny Svet kľudu. Nezabudni, že pre teba má HBO GO pripravený aj najúspešnejší seriál všetkých čias.