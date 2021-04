BRATISLAVA - Slovania mali vždy k svojej krásnej prírode hlboký vzťah. Platí to aj o našom národe pod Tatrami, ktorého krajina je síce malá, no na prírodnú krásu mimoriadne bohatá. A práve aj to sa prejavilo v takzvanom naturizme, teda lyrizovanej próze. Lyrizovaná próza je v literatúre široký termín a vyčleňujú sa v nej viaceré smery prózy v medzivojnovom období.