RECENZIA Dokáže nájsť Raya posledného žijúceho draka? Novinka od Disney si možno pôjde po Oscara

HOLLYWOOD - Štúdio Disney malo v pláne vydať film Raya a posledný drak už v novembri minulého roka, avšak pandémia ich plán zmarila. Dátum vydania sa posunul na začiatok marca a my sme pevne dúfali, že na nový animák zavítame aj do kina. To však u nás kvôli zatvoreným komplexom nie je možné, a preto sme museli siahnuť po titule na internete, nakoľko ju Disney vypustilo aj na svojej streamovacej stanici.