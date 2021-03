HOLLYWOOD - Obľúbený príbeh o Sherlockovi Holmesovi sa dočkal už mnohých spracovaní. Tentokrát si ho do parády zobral Netflix v seriáli The Irregulars. Autori si vybrali niekoľko postáv od autora pôvodného románu, Sira Arthura Conana Doyla a umiestnili ich do nadprirodzeného sveta. Seriál teda vyzerá ako keby sa stretli Sherlock Holmes a Noví mutanti od Marvelu.