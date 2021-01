LOS ANGELES - Obrovský komiksový svet s názvom Marvel Cinematic Universe sa na rok úplne zastavil. To všetko by sa však malo zmeniť, keďže už o chvíľku sa dočkáme premiéry prvého seriálu WandaVision. To však tento rok ani zďaleka nie je všetko. A zrejme nás dokonca čaká aj viacero prekvapení.