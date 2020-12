Séria komorných koncertov s kvalitným videozáznamom In Between Books Sessions prednedávnom uzavrela svoju štvrtú sezónu. Tá bola značne ovplyvnená pandémiou, no jej tvorcovia už pripravujú program na ďalší rok. Opäť tak hľadajú nové tváre slovenskej a stredoeurópskej regionálnej scény, ktoré by radi uvítali vo svojom projekte.