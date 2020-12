Pilotný turnaj a s ním boj o zaujímavé ceny a lákavý price pool: Prihlás svoj tím aj ty!

Je pred nami koniec roka a ešte pred Vianocami by sme Vám radi priniesli trochu vzrušenia v podobe turnaja v League of Legends, ktorý sa bude konať 11.-12. decembra 2020. Turnaj sa odohrá na Challengermode, kde už teraz môžete bezplatne prihlásiť svoj tím.

Pre víťazov máme pripravené klávesnice HyperX Alloy FPS a finančnú odmenu v hodnote 150 €. Druhé miesto si z turnaja odnesie headsety HyperX Cloud Stinger a finančnú odmenu 75 €. Tretie miesto vyhrá herné podložky LENOVO Y Gaming Mouse Pad s finančnou odmenou 25 €. Štvrté miesto bude odmenené čisto hernými podložkami LENOVO Y Gaming Mouse Pad.

Ako sa zaregistrovať?

Registrácia je spustená priamo na stránke Challengermode, podmienkou je, aby každý tím obsahoval minimum 4 hráčov so slovenským alebo českým občianstvom alebo dokladom o prechodnom bydlisku. Ak sa prihlásia hráči, ktorí majú menej ako 18 rokov, je dôležité, aby nám túto skutočnosť oznámili ešte pred začiatkom turnaja pri prihlasovaní vášho tímu, kde nám zároveň aj nahlásia oprávnenú osobu, ktorá by v prípade výhry preberala finančnú odmenu a za ktorého hráča.

Hráči musia mať vytvorený Riot Games účet, cez ktorý sa vedia prihlásiť do Challengermode portálu. Turnaj sa bude hrať na EUNE serveri.

Pravidlá turnaja

CRIMSON TOURNAMENT 2020 sa bude hrať 5vs5 na Summoners Rifte. Každý tím môže nahlásiť okrem 5 aktívnych hráčov aj 3 náhradníkov. Štruktúra turnaja bude hraná formou Double elimination, pričom celý Winners a Losers bracket sa hrá BO1 (Best of 1) okrem semifinále Winners bracketu. Grand Finále aj Finále oboch bracketov sa budú hrať BO3 (Best of 3).

Pre sledovateľov nášho streamu budú nachystané rôzne giveaway súťaže, komentátori sprevádzajúci zápasy aj analytické okienko po zápasoch. V piatok vás teda očakávame na našom Twitchi!

Komentátori turnaja Zdroj: BASE GAMES

Zdroj: BASE GAMES

- reklamná správa -