Multitalentovaný spevák, skladateľ a performer Samuel Hošek vydáva po rokoch úspešných spoluprác vlastný debutový album Our Time is Now, na ktorom pracoval dva roky s hudobným producentom Jurešom Líškom z kapely Fallgrapp. Spolu s hudobne bohatou nahrávkou vydal v prvý decembrový piatok aj štýlový videoklip k singlu Magic Carpet.