BRATISLAVA - Azda len málokto ťaží tak veľmi zo zatvorených kín, ako práve Netflix. Streamovací gigant pokračuje v nastolenom trende a posiela nám ďalší projekt, ktorý stojí za pozornosť. V hudobnom animáku Až na Mesiac (Over the Moon) síce cieli viac na deti, no oddýchnu si pri ňom aj dospelí.