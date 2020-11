LOS ANGELES - Sylvester Stallone bol Rocky aj Rambo, a to hovorí za všetko. Herecká legenda tento rok oslávila už 74. narodeniny, no ani to ho nezastavilo od nakrúcania ďalších filmov. Jeho celé meno je Michael Sylvester Gardenzio Stallone a ty o ňom musíš vedieť nasledujúce zaujímavosti.