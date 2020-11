NEW YORK - Vo filmovom priemysle to aktuálne vyzerá tak, že každý mesiac počúvame o spúšťaní nových streamovacích staníc. Už snáď všetci majú dnes predplatenú aspoň jednu z nich, či už je to Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Apple TV+, či iné. Mnohé sa na náš malý slovenský trh dokonca ešte ani nedostali, a to hovoríme aj o gigantoch ako Disney+.