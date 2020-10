Británia - Katie Melua, ktorá s úspechom koncertovala pred pár rokmi aj na Slovensku, vydáva nový štúdiový album Album No. 8. Novým singlom z albumu je skladba Your Longing Is Gone. Romantickú skladbu nahrala spolu s Georgian Philharmonic Orchestra a o aranžmány a produkciu sa postaral Leo Abrahams. Album No. 8 vyšiel 16. októbra pod značkou BMG.