Čadca - Hoci má 18 rokov a na scénu vstúpila len nedávno, podarilo sa jej za krátky čas vlastnou hudbou osloviť fanúšikov na sociálnych sieťach, hudobných publicistov či online portál prestížnych amerických novín The New York Times, ktorý jej venoval priestor vo svojom texte o generácii Z. Reč je o slovenskej speváčke a výtvarníčke s českými koreňmi Karin Ann, ktorá prichádza so singlom 3AM.