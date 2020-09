Prešov - Prešovská kapela Papyllon vydáva po úspešných singloch What About Tonight a All The Time ďalšiu novinku s názvom Forever. Potvrdzuje ňou nový zvuk a smerovanie svojej ďalšej tvorby. Singel má aj zaujímavý vizuál v podobe retro videoklipu v štýle 90. rokov.