BRATISLAVA - Ak si odmyslíme animované filmy, tak môžeme povedať, že dnes sa už nájde len málo projektov, na ktoré môžu starí rodičia zobrať svoj vnúčatá. Nehovoriac ešte o tom, aby si to užili všetci v kinosále. Režisérka Martina Saková sa to rozhodla zmeniť a do kín tak dorazila snímka Letní rebeli. Mal by si jej dať v kine šancu?