BRATISLAVA - Keď pred desiatimi rokmi prišiel do kín animák s názvom Ja, zloduch, rozpútalo sa žlté šialenstvo, ktoré v podstate trvá až do dnešných dní. Môžu za to hlavne Mimoni (Minions), ktoré si získali nielen deti, ale aj dospelých. Pozná ich úplne každý a miluje takmer každý druhý.