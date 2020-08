BRATISLAVA - Krásna učiteľka angličtiny, ktorá v Japonsku vzdeláva letušky, sa zamiluje do člena vražednej Yakuzy, ktorá sa nezastaví pred ničím. Výsledkom je vášnivý vzťah plný tvrdej erotiky. Pokiaľ sú filmy s podobnou tématikou presne to, čo máš rád, určite si do kalendára poznač 18. september, kedy bude mať snímka Lost Girls & Love Hotels premiéru.