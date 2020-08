BRATISLAVA - Filmové štúdiá zažívajú tento rok gigantický prepad filmových tržieb. Nezachraňuje to dokonca ani uverejňovanie filmov na internete (za poplatok). Aby sme však stále nemysleli len na to zlé, pozreli sme sa na to z opačnej strany. Aj preto tu pre teba v najnovšej časti nášho FILMTAG-u máme výber tých najzárobkovejších filmov kinematografie.