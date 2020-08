BRATISLAVA - I keď to málokto pokladal za možné, prišla doba, v ktorej akoby sa zastavil čas a do popredia sa dostávajú iné priority. Je to boj o prežitie a čas zamyslieť sa. Mnohí sa cítia vo svojom boji osamelí a opustení, potrebujú povzbudiť.