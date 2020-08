BRATISLAVA - Žiadny veľkí herci, žiadne filmové umenie – Hamilton je muzikálom v tom pravom slova zmysle. Aj keď žánrovo spadá do kategórie filmu, o tomto tvrdení by sa dalo dlho polemizovať. Nečakajte preto žiadne vizuálne efekty ani digitálne prostredie. Obľúbený Hamilton je muzikálový záznam z roku 2016 z Broadwayu so skutočnými profesionálmi.