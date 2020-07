Rekordná skladba kórejskej dievčenskej skupiny: Blackpink svojím novým singlom dostane aj teba

BRATISLAVA - Pre priaznivcov kórejskej popovej hudby je skupina Blackpink ako Daniel Radcliffe pre fanúšikov Harryho Pottera. Dievčenská skupina je jednoducho neodmysliteľnou súčasťou tejto sféry hudobného sveta. Práve preto boli ľudia nadšení, keď sa objavila informácia, že Blackpink sa po roku vracia na hudobnú scénu s novinkami. Prvou skladbou, ktorá uzrela svetlo sveta bolo How You Like That, ktorá sa stala okamžite hitom.