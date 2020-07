BRATISLAVA - Určite to poznáš. Už ako deti sme sa zvykli hrávať hru Zem je láva. Princípom bolo dostať sa z jedného bodu na druhý bez toho, aby si sa dotkol podlahy. No a teraz si predstav, že by to tak bolo „naozaj“, nehovoriac o tom, že v cieli by na teba čakala slušná finančná odmena. Išiel by si do toho?