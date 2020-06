RECENZIA Spike Lee znova vzbudil Ameriku: Snímka Da 5 Bloods je subjektívnym pohľadom na afroamerické protesty

BRATISLAVA - Režisér Spike Lee je známy svojím svojráznym štýlom a nezvyčajnými filmami, ktoré dokážu rozdeliť publikum. Naposledy zaujal komédiou BlackKklansman, ktorá aj napriek tomu, že bola zasadená do 70. rokov, bola veľmi aktuálnym pohľadom na otázku ohľadom utláčania práv Afroameričanov. Vo filme Da 5 Bloods sa do tejto doby vraciame, aby sme odhalili pravdu o čate, ktorá bola vyslaná do Vietnamskej vojny.