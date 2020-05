BRATISLAVA - Nový seriál z produkcie HBO I May Destroy You (Môžem ťa zničiť) bude mať premiéru v pondelok 8. júna, a to ako na HBO, tak aj na HBO GO. Ide o odvážny, sebavedomý a provokatívny seriál na tému sexu v súčasnom svete, otázok rodovej rovnosti, vzťahov a tiež toho, ako dnes chápeme slobodu. S tým úzko súvisí otázka sexuálneho vykorisťovania.