James Bond

Zdroj: hashtag.sk

BRATISLAVA - Už o pár mesiacov sa do našich kín dostane nová bondovka s názvom Nie je čas zomrieť (No Time to Die). Zároveň pôjde o posledný film, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstaví Daniel Craig. Tomu totiž vypršala zmluva a ako sám niekoľkokrát povedal, táto postava mu neprirástla k srdcu tak, ako si predstavoval.