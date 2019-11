RECENZIA Ľadové kráľovstvo 2 je vizuálne nádherným pokračovaním skvelého príbehu: Chýba mu však to najdôležitejšie

BRATISLAVA - #Keď v roku 2013 prišiel do kín animovaný muzikál Ľadové kráľovstvo (Frozen), diváci nešetrili chválou a viac-menej nadpriemerne boli spokojní aj odborní recenzenti. Farebný svet, silné a sympatické postavy, ktoré si každý veľmi rýchlo zamiloval a v neposlednom rade aj množstvo piesní. Hlavne Let It Go (Von to dám) sa na jedno obdobie stalo gigantickým hitom a hrali ho dokonca aj rádiá.