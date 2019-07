RECENZIA Spider-Man na výlete v Európe: Svieže pokračovanie ti ukáže, ako vyzerá svet po Avengers: Endgame

BRATISLAVA - #Spider-Man je dlhodobo jednou z najobľúbenejších komiksových postáv od Marvelu. Mohol za to hlavne veľký úspech pôvodnej trilógie od Sama Raimiho (2002-2007). Posledná časť bola síce kasovo najúspešnejšia, no diváci nešetrili kritikou, takže od ďalšieho pokračovania sa upustilo a štúdio Sony sa rozhodlo pre reštart. The Amazing Spider-Man bol síce vizuálne skvelý, no príbeh poriadne škrípal a tak sa práva na sfilmovanie čiastočne vrátili pod Marvel, ktorý ho konečne mohol zaradiť do MCU.