Čo majú spoločné Polemic a Inekafe? Dodo, Bejzo a Miky sú ONLINE! Pýtajte sa

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

10:08 - otázka od: ruslana Ja mam otazku na Mikyho a Bejzu :) stale pocuvate ska a reggea? ako sa meni vas hudobny vkus? Ahoj. Jasneee. Pocuvame muziku ktora je kvalitna. A tam predsa reggae a ska urcite patri :)

10:10 - otázka od: smrtiaca_strela03 Chalani ak by ste si mali vybrat jeden festival (mimo svk), na com by ste sa zhodli? :D Mighty Sounds. CZ. Moze byt?

10:11 - otázka od: Lucia Ahoj Dodo, ja sa chcem opýtať, prečo voláš Vratka Štefan? ;) Ďakujem a teším sa na labsky majáles! Pretoze sa mu to viac hodi ako Vratko... :) Ale nie, je to nejaky kapelny zvyk.

10:12 - otázka od: johny Ahojte, Bude aj nejaky featuring Ine Kafe s Polemicmi? Držimpalcenechhlavnevyjdepočko! My sme chalanov trubkarov a saxafonistov poprosili uz viac krat...a uspesne. Nahrali nam dychy do niekolkych skladieb

10:13 - otázka od: Peter chystajú chlapci z Inekafe špeciálny album na oslavu štvrť-storočnice? Nie. ale chystame jeden skvely projekt. Prezradim bude to velke, no zaroven len v par mestach...

10:13 - otázka od: Jozef čo sa dialo v roku 1997, ked ste sa stretli na kamarátovej chate vo Vrakuni? Zur...a perfektny zur...se vsim vsudy

10:15 - otázka od: jeffik_0 Caute, Dodo, ako stihas rodinu, kapelu a robit aj majales? :) klobuk dole. Stihas aj ine konicky? Dakujem Asi mam vrtulu v prdeli....jak sa vravi.. Bavi ma to. 1.rodina 2.kapela 3.festival

10:15 - otázka od: Fero chystáte v blízkej dobe súboj kapiel? zatial nie ..

10:17 - otázka od: Jozef L. Ahojte, rad by som sa opýtal pánov z Polemicu: Kde najdalej ste boli so skupinou hrat? Dakujem pekne J. co sa tyka km. tak v Dubline. Ale nejaka cast kapely si zahrala aj na plazi na Jamaike

10:18 - otázka od: Xénia AKo hodnotí Skupina Polemic spoluprácu so skupinou CAMPANA BATUCADA? zvazujete aj spolupracu so skupinou Bailadora dance group, ktora spolupracuje s CAMPANA BATUCADA? Zatial sa nechysta nic take , ale urcite to do buducna nevylucujeme :)

10:20 - otázka od: Karci caute polemici, kedy mozeme cakat nejaky novy album?? dakujem za odpoved Praave na nom intenzivne pracujeme v nasom studiu

10:20 - otázka od: Kecka chalani, date mi brnkatko? dik moc, kecka pod si pren :)

10:21 - otázka od: Michal Ahojte polemikaci, aka je vasa oblubena ska kapela? Je toho viac .. Ale urcite medzi ne patri napriklad The Specials, Selecter, Bad Manners a t d

10:23 - otázka od: jaro pozerate game of thrones? Jasneeee. Uz to zacalo :))

10:24 - otázka od: skafan Caute chalani, mate aj ine projekty ako polemic? kde vas uvidim najblizsie? dakujem Stay tuned . Nieco sa rysuje. A najblizsie na Labskom Majalese :)

10:24 - otázka od: gabor Lemmy alebo Iggy? Iggy

10:24 - otázka od: Bibi Ahojte, prosim kde kupim vase tricka? A ste super! ♥ Na nasich eshopoch alebo koncertoch

10:26 - otázka od: Jana Caute vsetci, boli ste na Jamaike? Niektori boli a ini sa len chystaju

10:26 - otázka od: wewericka Ahojte :) Veľmi sa teším na majáles! Objavíte sa na pódiu aj spoločne? To by mohlo byť super :) No urcite to zvaaaazime :)

10:28 - otázka od: Mato78 Ahoj Bejzo a Miky, ake su vase oblubene kapelnicke tricka? :D Skus specifikovat ozazku . Troschu nechapeme

10:29 - otázka od: Mirka Ahojte. Nechcem sa nic pýtať, len chcem chalanom z Polemicu❤️ povedať, že milujem ich hudbu, vždy keď nemám dobrú náladu, tak si pustím ich pesničky a hneď mi je bajecne. Robte to aj ďalej. SKA Vidíme sa v Žiline ❤️❤️ Dakujeme za vyznanie. Tesime sa a vidime sa :))

10:30 - otázka od: Lubinqa Ahojte, ako sa mate? :) Dodo teba sa chcem spytat, ze na akom najlepsom koncerte v zivote si bol? a kde? Dakujem :) Ahoj. Asi na Bad Religion. Videl som ich asi 6 krat a vzdy je to topka. A Sziget festivl

10:32 - otázka od: Liska Ahoj Dodo, kde najblizsie zahra inekafe prosim? Najblizsie v Dubline v piatok.

10:33 - otázka od: yogin Ahoj Dodo! Je super, ze pankac robi majales, urcite pridem. Kto vsetko tam bude? Labsky majales... Polemic, Desmod, Inekafe Zoci voci

10:33 - otázka od: Lucia Ahoj Dodo, máš rád hamburgery? Ktorý máš najradšej? :) Cheeese :)

10:34 - otázka od: Milie S. Ahojte! Zbožňujem Polemic aj Inekafe! Ste fakt skvelí, kde budete pokope na jednom pódiu? Nebude niečo spoločné? Dufam ze ano. Pre mna su chalani favoriti

10:35 - otázka od: punkie Caute! Dodo, chcel by som vediet ze ktoreho bubenika povazujes za TOP. Asi Matt Sorum...a samozrejme Travis Barker je z inej galaxie

10:35 - otázka od: Juliana Dobrý deň, kde sa dajú zakúpiť vstupenky na Lábsky majáles? Vopred ďakujem a pozdravujem. Na predpredaj.sk a len za 13 e :)

10:36 - otázka od: Simona Ahojte! Boli ste niekedy spolu na turne? MAte nejake spolocne vtipne prihody? :) Na turne asi nie....skor sa stretavame na festivaloch...tam sa stretavame casto.a radi

10:36 - otázka od: otaznik Ahoj Dodo, co teraz aktualne najviac pocuvas? asi therapy si idem teraz najviac

10:37 - otázka od: Julka julinka Cau Dodo, kde sa vidis o 10 rokov? ;) Fuuu, ja dufam ze stale na podiu :)

10:37 - otázka od: Fero Ahoj Dodo, pamatas si ako sme spolu hrali v kapele? Ano. Na teba nezabudnem :))

10:39 - otázka od: dakujemevam Čaute chalani! Super, že ste všetci pokope, mám obe kapely skutočne veľmi rád už niekoľko rokov! Neplánujete niečo spoločné? ;) Ďakujem Prave tu debatujeme ze by sme opat nieco mali spolu spachat... tentokrat naplno aj so spevmi :)

10:41 - otázka od: oli Skejtoval niekto z vas? Z Kafe skejtoval Wayo. Ostatni sme noboli tak odvazni :)

10:41 - otázka od: janicek Caute chalani, velmi sa tesim na labsky majales! bude aj merch? dik Bude samozrejme

10:41 - otázka od: Pista z Jurskeho parku Zdravim vas! Co si najviac cenite na zivote kapelnikov? Co by ste vobec nemenili? Dakujem za odpoved. Pista Tu slobodu co mame