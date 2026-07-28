Z Bratislavy priamo do Afriky alebo ku Kaspickému moru: Wizz Air pridá tri nové linky

Spoločnosť Wizz Air rozširuje svoju sieť o nové destinácie. Od októbra 2026 budú môcť slovenskí cestujúci lietať z Bratislavy do marockého Agadiru, egyptskej Hurghady a do Baku, metropoly Azerbajdžanu.
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