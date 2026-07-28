Tu bitka o lehátka nehrozí: Pozrite sa na najkrajšie prírodné kúpaliská na svete

Leto rovná sa kúpanie. To je rovnica, o ktorej sa dá asi len ťažko polemizovať. Pokiaľ však nie ste fanúšikmi nafukovacích záhradných bazénikov alebo betónových mestských kúpalísk a zároveň milujete cestovanie, máme pre vás tip na tie najúchvatnejšie prírodné „bazény“ a jazerá na svete. Priezračne čistá voda, dych vyrážajúce prostredie a osvieženie, ktoré príde v 30 stupňoch v tieni viac ako vhod. Čo viac si priať?
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