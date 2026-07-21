Európske lesy umierajú kvôli horúčavam: Stromy zastavujú životné funkcie, aby šetrili vodu

Kedysi majestátny dub je dnes prakticky mŕtvy. Po opakovaných vlnách horúčav zastavil svoje životné funkcie, aby šetril vodu, a v jednom z francúzskych lesov pomaly hynie. Ide o jeden z mnohých stromov v európskych lesoch, ktoré volia drastické a často smrteľné metódy prežitia tvárou v tvár zhoršujúcim sa vlnám horúčav a sucha súvisiacich so zmenou klímy, napísala agentúra AFP.
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