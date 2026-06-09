Do Chorvátska jazdí aj druhý autobusový dopravca, poznáme trasy i ceny

Nočné linky na chorvátske pobrežie sú už v prevádzke a slovenskí turisti tak môžu vyraziť k moru skôr, ako nastane sezónny nával. Priame spoje sú dostupné z deviatich slovenských miest, šesť liniek premáva štyri až päť dní v týždni – v hlavnej sezóne každý deň.
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